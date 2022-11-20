В Госдепе раскрыли, сколько артиллерии США передали Украине

В Госдепе заявили, что Украина получила 236 артиллерийских систем

20 ноября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Украина получила от США вооружение на сумму 18,3 млрд долларов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США передали Киеву 236 артиллерийских систем с момента начала спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказали в Госдепартаменте. «Поставлено: 236 артиллерийских систем, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, более 1 млн артиллерийских снарядов, 108,5 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями», — сообщается на сайте Госдепа. Украина получила 15 вертолетов, 46 радаров и 26 патрульных катеров. Также США отправляли 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, более 70 миллионов патронов для стрелкового оружия. Общий объем вооружения, поставленного на Украину, составляет более 88 тысяч тонн. Стоимость всего отправленного вооружения и техники достигает 18,3 миллиарда долларов. Украина регулярно получает военную помощь от западных стран. Ранее в США решили выделить военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. В Пентагоне пообещали не прекращать помогать Украине из-за начала зимы. CNN со ссылкой на американских чиновников заявлял, что у США заканчиваются боеприпасы и некоторые виды вооружения из-за поддержки Киева.

США передали Киеву 236 артиллерийских систем с момента начала спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказали в Госдепартаменте. «Поставлено: 236 артиллерийских систем, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, более 1 млн артиллерийских снарядов, 108,5 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями», — сообщается на сайте Госдепа. Украина получила 15 вертолетов, 46 радаров и 26 патрульных катеров. Также США отправляли 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, более 70 миллионов патронов для стрелкового оружия. Общий объем вооружения, поставленного на Украину, составляет более 88 тысяч тонн. Стоимость всего отправленного вооружения и техники достигает 18,3 миллиарда долларов. Украина регулярно получает военную помощь от западных стран. Ранее в США решили выделить военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. В Пентагоне пообещали не прекращать помогать Украине из-за начала зимы. CNN со ссылкой на американских чиновников заявлял, что у США заканчиваются боеприпасы и некоторые виды вооружения из-за поддержки Киева.