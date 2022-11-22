Попавший на видео российский солдат рассказал, как учился отбрасывать гранаты

22 ноября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Военного обучили методам обороны на полигоне подготовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий Рустам Худайнуров, который отбрасывал от себя гранаты ВСУ, рассказал, как все происходило. Таким действиям его научили на полигоне. По словам солдата, украинский дрон сбросил на него примерно восемь гранат. «Дрон через каждые пять минут начал скидывать гранаты. Большое количество попадало в меня. Я их откидывал. Мы проходили обучение на полигоне, инструктор говорил, что у нас есть время, чтобы отбросить их», — рассказал Рустам Худайнуров в эксклюзивном интервью Пятому каналу. Военнослужащий рассказал, что произошло все 30 октября, примерно в 11-12 часов дня. Был дан приказ на штурм позиций украинских войск. Пришли к точке наступления и ждали команды. После Худайнуров услышал звуки беспилотника. Увидев дрон, он начал по нему стрелять. Буквально через несколько секунд беспилотник что-то скинул, и солдата откинуло взрывом. Придя в себя, Худайнуров начал отползать. Худайнуров заявил, что было сброшено примерно восемь гранат. Однако точных данных он назвать не может. Ранее выходило заявление о том, что того самого бойца зовут Алексей. Позже стало известно реальное имя бойца, отбрасывающего гранаты дрона ВСУ.

Военнослужащий Рустам Худайнуров, который отбрасывал от себя гранаты ВСУ, рассказал, как все происходило. Таким действиям его научили на полигоне. По словам солдата, украинский дрон сбросил на него примерно восемь гранат. «Дрон через каждые пять минут начал скидывать гранаты. Большое количество попадало в меня. Я их откидывал. Мы проходили обучение на полигоне, инструктор говорил, что у нас есть время, чтобы отбросить их», — рассказал Рустам Худайнуров в эксклюзивном интервью Пятому каналу. Военнослужащий рассказал, что произошло все 30 октября, примерно в 11-12 часов дня. Был дан приказ на штурм позиций украинских войск. Пришли к точке наступления и ждали команды. После Худайнуров услышал звуки беспилотника. Увидев дрон, он начал по нему стрелять. Буквально через несколько секунд беспилотник что-то скинул, и солдата откинуло взрывом. Придя в себя, Худайнуров начал отползать. Худайнуров заявил, что было сброшено примерно восемь гранат. Однако точных данных он назвать не может. Ранее выходило заявление о том, что того самого бойца зовут Алексей. Позже стало известно реальное имя бойца, отбрасывающего гранаты дрона ВСУ.