Власти Нижневартовска нашли способ избавиться от последней «грунтовки» в новых районах

22 ноября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске выбрали подрядчика для строительства дороги к строящейся школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) нашли подрядчика, который построит новую дорогу вместо последней «грунтовки» в новых районах. Как сообщил главный инженер управления капитального строительства города Андрей Павлык, аукцион на строительство Восточного проезда выиграл единственный заявившийся на конкурс подрядчик. «Подрядчик по Восточному проезду определился, это ИП Новиков. УКС Нижневартовска уже неоднократно с ним работало, подрядчик зарекомендовал себя хорошо. На аукцион больше никто не заявился, поэтому единственный участник его и выиграл. Честно говоря, не знаю, с чем связано отсутствие интереса к объекту. Возможно, сейчас организациям сложнее получить банковскую гарантию, поэтому и ажиотажа во время торгов не было», — уточнил Павлык. Двухполосную дорогу длиной 640 метров построят за 216 миллионов 119 тысяч рублей. В эту стоимость входит устройство ливневой канализации, выторфовка, отсыпка, тротуары, велодорожка, освещение, знаки и светофоры, а также озеленение территории. «В целом исходя из общей практики до трети торгов заключаются, как с единственным поставщиком. Связано это, если мы говорим об идеальных условиях, с несколькими причинами. Во-первых, это может быть связано с тем, что объективно никто больше не тянет — у других компаний нет штата и материально технической базы, чтобы выполнить такие масштабные работы. Во-вторых, большинство компаний не хотят связываться с муниципальными и госзаказчиками, поскольку они, как правило, работают без предоплаты», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Сдать Восточный проезд планируют в третьем квартале 2023 года, одновременно со строящейся школой в 25 микрорайоне. «Без нормального подъезда к образовательному учреждению его не удастся лицензировать», — добавил Павлык. Ранее URA.RU писало о ремонте улицы Завокзальной в Нягани. На него планируют потратить 7 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) нашли подрядчика, который построит новую дорогу вместо последней «грунтовки» в новых районах. Как сообщил главный инженер управления капитального строительства города Андрей Павлык, аукцион на строительство Восточного проезда выиграл единственный заявившийся на конкурс подрядчик. «Подрядчик по Восточному проезду определился, это ИП Новиков. УКС Нижневартовска уже неоднократно с ним работало, подрядчик зарекомендовал себя хорошо. На аукцион больше никто не заявился, поэтому единственный участник его и выиграл. Честно говоря, не знаю, с чем связано отсутствие интереса к объекту. Возможно, сейчас организациям сложнее получить банковскую гарантию, поэтому и ажиотажа во время торгов не было», — уточнил Павлык. Двухполосную дорогу длиной 640 метров построят за 216 миллионов 119 тысяч рублей. В эту стоимость входит устройство ливневой канализации, выторфовка, отсыпка, тротуары, велодорожка, освещение, знаки и светофоры, а также озеленение территории. «В целом исходя из общей практики до трети торгов заключаются, как с единственным поставщиком. Связано это, если мы говорим об идеальных условиях, с несколькими причинами. Во-первых, это может быть связано с тем, что объективно никто больше не тянет — у других компаний нет штата и материально технической базы, чтобы выполнить такие масштабные работы. Во-вторых, большинство компаний не хотят связываться с муниципальными и госзаказчиками, поскольку они, как правило, работают без предоплаты», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Сдать Восточный проезд планируют в третьем квартале 2023 года, одновременно со строящейся школой в 25 микрорайоне. «Без нормального подъезда к образовательному учреждению его не удастся лицензировать», — добавил Павлык. Ранее URA.RU писало о ремонте улицы Завокзальной в Нягани. На него планируют потратить 7 миллионов рублей.