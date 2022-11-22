Минобороны опубликовало свежую сводку по спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны России опубликовало свежую сводку по специальной военной операции на Украине. На ней видны самые напряженные места на 22 ноября.
- Самыми активными места боевых столкновений стали 5 пунктов. Среди них: города Соледар, Авдеевка, Артемовск, Марьинка, а также села Водяное и Никольское.
- Россия нанесла удары по наземным целям ВСУ. В основном они были в районе села Стельмаховка. Также РФ нанесла атаки по правому берегу Днепра в райне поселка Токаревка.
- Россия сбила ракеты и беспилотники в районе села Владимировка.
- Украина нанесла атаки по западу Донецкой области. Также зафиксирован прилет в городе Энергодар.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ежедневно минобороны РФ публикует сводку военных действий. Британский политолог заявил, что Запад намерен завершить украинский конфликт на своих условиях.
Обстановка на СВО на 22 ноября
Обстановка на Донецком направлении