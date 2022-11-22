Депутат Госдумы призвал готовиться к войне, надеясь на мир

Мы действуем по принципу хочешь мира — готовься к войне, сообщает депутат Госдумы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Хочешь мира — готовься к войне. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Мы действуем по принципу хочешь мира — готовься к войне. Поэтому возведенные по периметру Крыма фортификационные сооружения выглядят вполне логично. Уверен, что они не пригодятся», — поделился он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. В ответ на это в Госдуме призвали подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму против атак ВСУ.