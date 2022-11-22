Депутат Госдумы призвал готовиться к войне, надеясь на мир

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Мы действуем по принципу хочешь мира — готовься к войне, сообщает депутат Госдумы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Хочешь мира — готовься к войне. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы действуем по принципу хочешь мира — готовься к войне. Поэтому возведенные по периметру Крыма фортификационные сооружения выглядят вполне логично. Уверен, что они не пригодятся», — поделился он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. В ответ на это в Госдуме призвали подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму против атак ВСУ.

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Хочешь мира — готовься к войне. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мы действуем по принципу хочешь мира — готовься к войне. Поэтому возведенные по периметру Крыма фортификационные сооружения выглядят вполне логично. Уверен, что они не пригодятся», — поделился он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. В ответ на это в Госдуме призвали подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму против атак ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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