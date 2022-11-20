Глава офиса Зеленского анонсировал наступление на Крым

20 ноября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Ермак просигнализировал о военной кампании в Крыму, но не назвал ее сроков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев намерен начать военную кампанию, чтобы отобрать Крым у России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — передает слова Ермака издание Politico. В издании отметили, что политик просигнализировал о предстоящей военной кампании на полуострове Крым. Точных сроков ее начала он не назвал. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на территории Крымского полуострова возрастет количество «атак неизвестного происхождения». Позже на Крымском мосту прогремел взрыв. Также экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес сказал, что зимой ВСУ могут выйти на рубежи полуострова.

Киев намерен начать военную кампанию, чтобы отобрать Крым у России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — передает слова Ермака издание Politico. В издании отметили, что политик просигнализировал о предстоящей военной кампании на полуострове Крым. Точных сроков ее начала он не назвал. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на территории Крымского полуострова возрастет количество «атак неизвестного происхождения». Позже на Крымском мосту прогремел взрыв. Также экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес сказал, что зимой ВСУ могут выйти на рубежи полуострова.