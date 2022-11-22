В ХМАО ищут вахтовиков на заготовку леса с зарплатой в полмиллиона

23 ноября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Работать предстоит в районе Бахиловского месторождения Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовском районе ищут операторов на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Согласно данным с сайта «Авито», где размещена вакансия, соискателям обещают заплатить от 500 до 800 тысяч рублей. «Требуются операторы на валочник и трелевочник на заготовку леса (кедр, лиственница, сосна) на месторождении Бахиловское. Оплата 500 — 800 тысяч рублей дважды в месяц, вахтовый метод», — указано в объявлении. За полмиллиона операторы спецтехники должны заготовить и вывезти кругляк хвойных пород деревьев. Технику и горюче-смазочные материалы работодатель предоставляет, как и вагончик с душевой, интернетом и баней раз в неделю. Оплата сдельная, в зависимости от заготовленного объема. «Валочник может заготавливать до 500 кубов в день, если оператор с опытом работы на данной технике. Оплата сдельная от заготовленного объема, задержек с выплатами нет», — добавляет работодатель. Ранее URA.RU писало о VIP-рыбалке за 50 тысяч рублей. Ее организовал бизнесмен из Нижневартовска.

В Нижневартовском районе ищут операторов на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Согласно данным с сайта «Авито», где размещена вакансия, соискателям обещают заплатить от 500 до 800 тысяч рублей. «Требуются операторы на валочник и трелевочник на заготовку леса (кедр, лиственница, сосна) на месторождении Бахиловское. Оплата 500 — 800 тысяч рублей дважды в месяц, вахтовый метод», — указано в объявлении. За полмиллиона операторы спецтехники должны заготовить и вывезти кругляк хвойных пород деревьев. Технику и горюче-смазочные материалы работодатель предоставляет, как и вагончик с душевой, интернетом и баней раз в неделю. Оплата сдельная, в зависимости от заготовленного объема. «Валочник может заготавливать до 500 кубов в день, если оператор с опытом работы на данной технике. Оплата сдельная от заготовленного объема, задержек с выплатами нет», — добавляет работодатель. Ранее URA.RU писало о VIP-рыбалке за 50 тысяч рублей. Ее организовал бизнесмен из Нижневартовска.