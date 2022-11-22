22 ноября 2022
21 ноября 2022

В ХМАО ищут вахтовиков на заготовку леса с зарплатой в полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, трактор, зима, работа, лесозаготовка
Работать предстоит в районе Бахиловского месторождения Фото:

В Нижневартовском районе ищут операторов на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Согласно данным с сайта «Авито», где размещена вакансия, соискателям обещают заплатить от 500 до 800 тысяч рублей.

«Требуются операторы на валочник и трелевочник на заготовку леса (кедр, лиственница, сосна) на месторождении Бахиловское. Оплата 500 — 800 тысяч рублей дважды в месяц, вахтовый метод», — указано в объявлении.

За полмиллиона операторы спецтехники должны заготовить и вывезти кругляк хвойных пород деревьев. Технику и горюче-смазочные материалы работодатель предоставляет, как и вагончик с душевой, интернетом и баней раз в неделю. Оплата сдельная, в зависимости от заготовленного объема. «Валочник может заготавливать до 500 кубов в день, если оператор с опытом работы на данной технике. Оплата сдельная от заготовленного объема, задержек с выплатами нет», — добавляет работодатель.

Ранее URA.RU писало о VIP-рыбалке за 50 тысяч рублей. Ее организовал бизнесмен из Нижневартовска.

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В Нижневартовском районе ищут операторов на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Согласно данным с сайта «Авито», где размещена вакансия, соискателям обещают заплатить от 500 до 800 тысяч рублей. «Требуются операторы на валочник и трелевочник на заготовку леса (кедр, лиственница, сосна) на месторождении Бахиловское. Оплата 500 — 800 тысяч рублей дважды в месяц, вахтовый метод», — указано в объявлении. За полмиллиона операторы спецтехники должны заготовить и вывезти кругляк хвойных пород деревьев. Технику и горюче-смазочные материалы работодатель предоставляет, как и вагончик с душевой, интернетом и баней раз в неделю. Оплата сдельная, в зависимости от заготовленного объема. «Валочник может заготавливать до 500 кубов в день, если оператор с опытом работы на данной технике. Оплата сдельная от заготовленного объема, задержек с выплатами нет», — добавляет работодатель. Ранее URA.RU писало о VIP-рыбалке за 50 тысяч рублей. Ее организовал бизнесмен из Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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