Бизнесмен из ХМАО предлагает VIP-рыбалку за 100 тысяч рублей

02 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Один день рыбалки будет стоить клиенту 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен из Нижневартовска (ХМАО) предлагает элитную рыбалку за 50 тысяч рублей в день по системе все включено. Минимальная продолжительность тура 2 дня, говорится в объявлении на Авито. «Трофейная рыбалка с профессиональным гидом в Сибири. Покажу секретные проводки и приманки по трофейным щукам. Я чаще всего отказываю клиентам из ХМАО, так как не хочу показывать свои места. А из других регионов часто к нам ездят из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова», — рассказывает автор объявления Михаил. По словам рыбака, за прошлый год его клиенты поймали более десятка огромных щук, весом до 18 килограмм. В распоряжении гостей катер с современным оборудованием для рыбалки. «В цену входит питание, трансфер до места рыбалки, проживание в палатке, квартире или гостинице. Это отдых для тех, кто хочет почувствовать единение с природой. Я полностью обеспечиваю рыбалку и комфортное проживание», — отметил Михаил. Ранее жители Ханты-Мансийского автономного округа хвастались огромными щуками, выловленными на реке Юган. По словам рыбаков, щуки попались на спининг на блесну.

Бизнесмен из Нижневартовска (ХМАО) предлагает элитную рыбалку за 50 тысяч рублей в день по системе все включено. Минимальная продолжительность тура 2 дня, говорится в объявлении на Авито. «Трофейная рыбалка с профессиональным гидом в Сибири. Покажу секретные проводки и приманки по трофейным щукам. Я чаще всего отказываю клиентам из ХМАО, так как не хочу показывать свои места. А из других регионов часто к нам ездят из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова», — рассказывает автор объявления Михаил. По словам рыбака, за прошлый год его клиенты поймали более десятка огромных щук, весом до 18 килограмм. В распоряжении гостей катер с современным оборудованием для рыбалки. «В цену входит питание, трансфер до места рыбалки, проживание в палатке, квартире или гостинице. Это отдых для тех, кто хочет почувствовать единение с природой. Я полностью обеспечиваю рыбалку и комфортное проживание», — отметил Михаил. Ранее жители Ханты-Мансийского автономного округа хвастались огромными щуками, выловленными на реке Юган. По словам рыбаков, щуки попались на спининг на блесну.