01 ноября 2022

Бизнесмен из ХМАО предлагает VIP-рыбалку за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, отдых горожан, рыбалка
Один день рыбалки будет стоить клиенту 50 тысяч рублей Фото:

Бизнесмен из Нижневартовска (ХМАО) предлагает элитную рыбалку за 50 тысяч рублей в день по системе все включено. Минимальная продолжительность тура 2 дня, говорится в объявлении на Авито.

«Трофейная рыбалка с профессиональным гидом в Сибири. Покажу секретные проводки и приманки по трофейным щукам. Я чаще всего отказываю клиентам из ХМАО, так как не хочу показывать свои места. А из других регионов часто к нам ездят из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова», — рассказывает автор объявления Михаил.

По словам рыбака, за прошлый год его клиенты поймали более десятка огромных щук, весом до 18 килограмм. В распоряжении гостей катер с современным оборудованием для рыбалки.

«В цену входит питание, трансфер до места рыбалки, проживание в палатке, квартире или гостинице. Это отдых для тех, кто хочет почувствовать единение с природой. Я полностью обеспечиваю рыбалку и комфортное проживание», — отметил Михаил.

Ранее жители Ханты-Мансийского автономного округа хвастались огромными щуками, выловленными на реке Юган. По словам рыбаков, щуки попались на спининг на блесну.

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Бизнесмен из Нижневартовска (ХМАО) предлагает элитную рыбалку за 50 тысяч рублей в день по системе все включено. Минимальная продолжительность тура 2 дня, говорится в объявлении на Авито. «Трофейная рыбалка с профессиональным гидом в Сибири. Покажу секретные проводки и приманки по трофейным щукам. Я чаще всего отказываю клиентам из ХМАО, так как не хочу показывать свои места. А из других регионов часто к нам ездят из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова», — рассказывает автор объявления Михаил. По словам рыбака, за прошлый год его клиенты поймали более десятка огромных щук, весом до 18 килограмм. В распоряжении гостей катер с современным оборудованием для рыбалки. «В цену входит питание, трансфер до места рыбалки, проживание в палатке, квартире или гостинице. Это отдых для тех, кто хочет почувствовать единение с природой. Я полностью обеспечиваю рыбалку и комфортное проживание», — отметил Михаил. Ранее жители Ханты-Мансийского автономного округа хвастались огромными щуками, выловленными на реке Юган. По словам рыбаков, щуки попались на спининг на блесну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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