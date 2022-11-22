22 ноября 2022

Челябинских водителей предупредили о снегопадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Челябинцев с 23 ноября ждут снегопады Фото:

Управление ГИБДД по Челябинской области предупредило водителей о надвигающихся снегопадах. Об этом 23 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 23 ноября и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег по всей области. Это увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона», — заявили в ГИБДД.

Дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции находятся в повышенной степени готовности. В работу ввели дополнительные экипажи ДПС. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, а если отложить поездку невозможно, то необходимо иметь с собой буксировочный трос.

Ранее сообщалось, что Челябинскую область накроют снегопады. При том бурь не ожидается из-за низкой скорости ветра.

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Управление ГИБДД по Челябинской области предупредило водителей о надвигающихся снегопадах. Об этом 23 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «С 23 ноября и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег по всей области. Это увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона», — заявили в ГИБДД. Дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции находятся в повышенной степени готовности. В работу ввели дополнительные экипажи ДПС. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, а если отложить поездку невозможно, то необходимо иметь с собой буксировочный трос. Ранее сообщалось, что Челябинскую область накроют снегопады. При том бурь не ожидается из-за низкой скорости ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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