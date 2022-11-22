Челябинских водителей предупредили о снегопадах

Челябинцев с 23 ноября ждут снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление ГИБДД по Челябинской области предупредило водителей о надвигающихся снегопадах. Об этом 23 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 23 ноября и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег по всей области. Это увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона», — заявили в ГИБДД.

Дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции находятся в повышенной степени готовности. В работу ввели дополнительные экипажи ДПС. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, а если отложить поездку невозможно, то необходимо иметь с собой буксировочный трос.

Ранее сообщалось, что Челябинскую область накроют снегопады. При том бурь не ожидается из-за низкой скорости ветра.