22 ноября 2022

Челябинку будут судить за убийство престарелой свекрови

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство ножей на оружейном предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, ножи, аир
Женщина нанесла свекрови шесть ударов ножом Фото:

Жительницу Златоуста Челябинской области будут судить за убийство 76-летней матери сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия 11 марта, днем, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла не менее шести ударов ножом матери сожителя, страдающей деменцией. От полученных травм потерпевшая скончалась», — пояснили URA.RU в прокуратуре.

Как выяснилось в ходе следствия женщина была в ссоре со свекровью. При этом она знала о психическом расстройстве и беспомощном состоянии потерпевшей. Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Материалы дела направлены в областной суд.

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Жительницу Златоуста Челябинской области будут судить за убийство 76-летней матери сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия 11 марта, днем, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла не менее шести ударов ножом матери сожителя, страдающей деменцией. От полученных травм потерпевшая скончалась», — пояснили URA.RU в прокуратуре. Как выяснилось в ходе следствия женщина была в ссоре со свекровью. При этом она знала о психическом расстройстве и беспомощном состоянии потерпевшей. Сейчас обвиняемая находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Материалы дела направлены в областной суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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