Челябинку будут судить за убийство престарелой свекрови

Женщина нанесла свекрови шесть ударов ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Златоуста Челябинской области будут судить за убийство 76-летней матери сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия 11 марта, днем, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла не менее шести ударов ножом матери сожителя, страдающей деменцией. От полученных травм потерпевшая скончалась», — пояснили URA.RU в прокуратуре.

Как выяснилось в ходе следствия женщина была в ссоре со свекровью. При этом она знала о психическом расстройстве и беспомощном состоянии потерпевшей. Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Материалы дела направлены в областной суд.