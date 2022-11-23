Генпрокуратура РФ хочет признать издание Doxa экстремистским

23 ноября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Doxa публикует экстремистские материалы, сообщили в Госдуме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Комиссия Госдумы по противодействию и вмешательству в дела РФ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать издание Doxa экстремистским. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев на заседании комиссии. «Анализ комиссией материалов издания „Докса“ (DOXA), которое действует, в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру о признании издания экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны», — цитирует РАПСИ Пискарева. По его словам, в публикациях Doxa есть инструкции по нарушению закона и экстремистские материалы. Также он обвинил издание в причастности к продвижению проукраинской позиции и незаконных митингов. В сентябре экс-редакторов Doxa Наталию Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск по уголовному делу. Также в конце сентября был задержан редактор Doxa Армен Арамян. Весной четырех бывших редакторов издания приговорили к двум годам исправительных работ из-за призывов несовершеннолетних к несанкционированным митингам, передает Life .

Комиссия Госдумы по противодействию и вмешательству в дела РФ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать издание Doxa экстремистским. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев на заседании комиссии. «Анализ комиссией материалов издания „Докса“ (DOXA), которое действует, в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру о признании издания экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны», — цитирует РАПСИ Пискарева. По его словам, в публикациях Doxa есть инструкции по нарушению закона и экстремистские материалы. Также он обвинил издание в причастности к продвижению проукраинской позиции и незаконных митингов. В сентябре экс-редакторов Doxa Наталию Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск по уголовному делу. Также в конце сентября был задержан редактор Doxa Армен Арамян. Весной четырех бывших редакторов издания приговорили к двум годам исправительных работ из-за призывов несовершеннолетних к несанкционированным митингам, передает Life.