В Тюменской области вырастут цены на проезд

Путешествия между городами Тюменской области на поездах станут дороже Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти подняли предельные тарифы на проезд в поездах между городами региона для жителей Тюменской области. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Моором. Изменения вступят в силу с 2023 года.

«Утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2023 год на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемых АО „Свердловская пригородная компания“. Установить тариф в размере 4,48 рублей за километр», — говорится в документе, подписанном губернатором.

Рост тарифа по сравнению с 2022 годом составит почти 14%. Это скажется и на стоимости билетов для пассажиров.

К примеру, по действующим ценам проезд на электричке из Тюмени в Ишим не может стоить более 484 рублей. С нового года он подорожает до 513. Проезд из столицы области до Ялуторовска станет дороже на восемь рублей, до Заводоуковска — на девять, до Голышманово — на 23.

Что до локомотивов, то в них стоимость проезда увеличится еще сильнее. Так, за билет в вагон первого класса желающим доехать из Тюмени в Тобольск придется заплатить 848 рублей, что превышает цену текущего года на 81 рубль. Детский тариф вырастет на 20 рублей, до 212.