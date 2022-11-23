«Москвич» запустил производство первой модели авто

Завод «Москвич» открыл производство кроссовера «Москвич 3»

23 ноября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

«Москвич» начнет выпускать, в том числе, и электромобили Фото: Денис Моргунов © URA.RU Завод «Москвич» начнет производить автомобили уже в 2022 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля „Москвич 3“ и электромобилей», — сказал Мантуров. Его слова приводит пресс-служба. Он также поделился планами предприятия, отметив, что до конца 2023 года завод должен «наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков». Завод «Москвич» ведет свою работу на предприятии, переданном московскому правительству французским автоконцерном Renault. Ранее он ушел из России.

Завод «Москвич» начнет производить автомобили уже в 2022 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля „Москвич 3“ и электромобилей», — сказал Мантуров. Его слова приводит пресс-служба. Он также поделился планами предприятия, отметив, что до конца 2023 года завод должен «наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков». Завод «Москвич» ведет свою работу на предприятии, переданном московскому правительству французским автоконцерном Renault. Ранее он ушел из России.