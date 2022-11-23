«Москвич» запустил производство первой модели авто

«Москвич» начнет выпускать, в том числе, и электромобили
Завод «Москвич» начнет производить автомобили уже в 2022 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля „Москвич 3“ и электромобилей», — сказал Мантуров. Его слова приводит пресс-служба. Он также поделился планами предприятия, отметив, что до конца 2023 года завод должен «наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков».
Завод «Москвич» ведет свою работу на предприятии, переданном московскому правительству французским автоконцерном Renault. Ранее он ушел из России.
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