Главы МАГАТЭ и «Росатома» обсудили, как обезопасить Запорожскую АЭС

23 ноября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Вокруг Запорожской АЭС будет создана безопасная зона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом агентство сообщило в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня встретился в Стамбуле с делегацией госкорпорации „Росатом“ во главе с Алексеем Лихачевым для консультаций. Обсуждалось создание системы ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС и защищенной безопасной зоны», — говорится в сообщении. Минобороны России 22 ноября сообщало об обстрелах Запорожской АЭС. Согласно сообщению ведомства, Украина выпустила по промышленной зоне станции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом агентство сообщило в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня встретился в Стамбуле с делегацией госкорпорации „Росатом“ во главе с Алексеем Лихачевым для консультаций. Обсуждалось создание системы ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС и защищенной безопасной зоны», — говорится в сообщении. Минобороны России 22 ноября сообщало об обстрелах Запорожской АЭС. Согласно сообщению ведомства, Украина выпустила по промышленной зоне станции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов.