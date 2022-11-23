Главы МАГАТЭ и «Росатома» обсудили, как обезопасить Запорожскую АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Вокруг Запорожской АЭС будет создана безопасная зона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом агентство сообщило в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня встретился в Стамбуле с делегацией госкорпорации „Росатом“ во главе с Алексеем Лихачевым для консультаций. Обсуждалось создание системы ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС и защищенной безопасной зоны», — говорится в сообщении.

Минобороны России 22 ноября сообщало об обстрелах Запорожской АЭС. Согласно сообщению ведомства, Украина выпустила по промышленной зоне станции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом агентство сообщило в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня встретился в Стамбуле с делегацией госкорпорации „Росатом“ во главе с Алексеем Лихачевым для консультаций. Обсуждалось создание системы ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС и защищенной безопасной зоны», — говорится в сообщении. Минобороны России 22 ноября сообщало об обстрелах Запорожской АЭС. Согласно сообщению ведомства, Украина выпустила по промышленной зоне станции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...