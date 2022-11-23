Главы МАГАТЭ и «Росатома» обсудили, как обезопасить Запорожскую АЭС

Вокруг Запорожской АЭС будет создана безопасная зона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом агентство сообщило в Twitter (заблокирован на территории РФ).
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня встретился в Стамбуле с делегацией госкорпорации „Росатом“ во главе с Алексеем Лихачевым для консультаций. Обсуждалось создание системы ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС и защищенной безопасной зоны», — говорится в сообщении.
Минобороны России 22 ноября сообщало об обстрелах Запорожской АЭС. Согласно сообщению ведомства, Украина выпустила по промышленной зоне станции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов.