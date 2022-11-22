22 ноября 2022

В Екатеринбурге студенты быстрее находят съемное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, подростки, компания, школьники, пацаны, парни, студенты
По статистике «Яндекс Аренды» в Екатеринбурге легче подобрать съемную квартиру Фото:

В Екатеринбурге студенты находят квартиру для долгосрочной аренды быстрее, чем в других городах. к такому выводу пришли сотрудники «Яндекс Аренды». Они выяснили сколько в среднем тратят учащиеся вузов на съем и где предпочитают жить.

«Быстрее всего находят съемную квартиру студенты из Екатеринбурга: в среднем им хватает на это три дня. Снимать жилье в столице Урала предпочитают 72% учащихся, средняя цена аренды составляет 20 тысяч рублей», — поделились с URA.RU статистикой «Яндекс Аренда».

Те, кто учится в Новосибирске, справляются с поиском жилья за четыре дня, москвичи и петербуржцы — за пять. «Студенты в среднем тратят на поиски жилья столько же времени, как и другие арендаторы сервиса», — дополнили в сервисе поиска.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские студенты подрались из-за места в общежитии УрФУ. Конфликт произошел в центре Нижнего Тагила.

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В Екатеринбурге студенты находят квартиру для долгосрочной аренды быстрее, чем в других городах. к такому выводу пришли сотрудники «Яндекс Аренды». Они выяснили сколько в среднем тратят учащиеся вузов на съем и где предпочитают жить. «Быстрее всего находят съемную квартиру студенты из Екатеринбурга: в среднем им хватает на это три дня. Снимать жилье в столице Урала предпочитают 72% учащихся, средняя цена аренды составляет 20 тысяч рублей», — поделились с URA.RU статистикой «Яндекс Аренда». Те, кто учится в Новосибирске, справляются с поиском жилья за четыре дня, москвичи и петербуржцы — за пять. «Студенты в среднем тратят на поиски жилья столько же времени, как и другие арендаторы сервиса», — дополнили в сервисе поиска. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские студенты подрались из-за места в общежитии УрФУ. Конфликт произошел в центре Нижнего Тагила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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