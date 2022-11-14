Свердловские студенты подрались из-за места в общежитии УрФУ

15 ноября 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Двое студентов не поделили место в общежитии УрФУ и устроили драку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое студентов подрались из-за места в общежитии Уральского федерального университета. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Оба юноши учатся в УрФУ, но сами проживают в Нижнем Тагиле. У одного из оппонентов имеется жилплощадь в Екатеринбурге, но вместе с тем он получил и место в общежитии. Второй молодой человек остался без всего», — рассказал очевидец в сообществе «Перец|Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Конфликт произошел в центре Нижнего Тагила. Корреспондент URA.RU отправил запрос МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском колледже преподаватель матерился во время занятий и ударил студента кабелем по голове. Позднее руководство учебного заведения сделало выговор преподавателю

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое студентов подрались из-за места в общежитии Уральского федерального университета. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Оба юноши учатся в УрФУ, но сами проживают в Нижнем Тагиле. У одного из оппонентов имеется жилплощадь в Екатеринбурге, но вместе с тем он получил и место в общежитии. Второй молодой человек остался без всего», — рассказал очевидец в сообществе «Перец|Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Конфликт произошел в центре Нижнего Тагила. Корреспондент URA.RU отправил запрос МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском колледже преподаватель матерился во время занятий и ударил студента кабелем по голове. Позднее руководство учебного заведения сделало выговор преподавателю