Свердловские студенты подрались из-за места в общежитии УрФУ

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое студентов подрались из-за места в общежитии Уральского федерального университета. Об этом рассказал очевидец в соцсети.
«Оба юноши учатся в УрФУ, но сами проживают в Нижнем Тагиле. У одного из оппонентов имеется жилплощадь в Екатеринбурге, но вместе с тем он получил и место в общежитии. Второй молодой человек остался без всего», — рассказал очевидец в сообществе «Перец|Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Конфликт произошел в центре Нижнего Тагила. Корреспондент URA.RU отправил запрос МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском колледже преподаватель матерился во время занятий и ударил студента кабелем по голове. Позднее руководство учебного заведения сделало выговор преподавателю
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