The Bell: Путин решит судьбу «Яндекса»

The Bell: Путин встретится с Кудриным для обсуждения активов «Яндекса»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Председатель счетной палаты может получить пакет акций «Яндекса», сообщает The Bell Фото:

Президент России Владимир Путин на этой недели встретится с председателем Счетной палаты Алексеем Кудрин для обсуждения судьбы активов «Яндекса». Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

«Уже на этой неделе Алексей Кудрин может встретиться с Владимиром Путиным, чтобы согласовать окончательную конфигурацию обмена активами и новую структуру управления „Яндексом“. В результате сам Кудрин получит пакет акций „Яндекса“ и возглавит структуру, которая будет принимать ключевые решения в компании при участии действующего менеджмента», — сообщает The Bell.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин может в ближайшее время перейти на работу в «Яндекс». Многие эксперты отмечали, что переход «Яндекса» в государственное управление неизбежен.

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Президент России Владимир Путин на этой недели встретится с председателем Счетной палаты Алексеем Кудрин для обсуждения судьбы активов «Яндекса». Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники. «Уже на этой неделе Алексей Кудрин может встретиться с Владимиром Путиным, чтобы согласовать окончательную конфигурацию обмена активами и новую структуру управления „Яндексом“. В результате сам Кудрин получит пакет акций „Яндекса“ и возглавит структуру, которая будет принимать ключевые решения в компании при участии действующего менеджмента», — сообщает The Bell. Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин может в ближайшее время перейти на работу в «Яндекс». Многие эксперты отмечали, что переход «Яндекса» в государственное управление неизбежен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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