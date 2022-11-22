В ХМАО проведут облавы на пьяных водителей

ГИБДД планирует снизить количество ДТП по вине алкогольного опьянения
ГИБДД по Нижневартовску массово проверит автомобилистов на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«25 ноября будет проведено мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения. Целью мероприятия является сокращение ДТП с участием пьяных водителей», — отмечается в заявлении ГИБДД.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге Госавтоинспекция с 3 по 4 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск автолюбителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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