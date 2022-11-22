22 ноября 2022

В ХМАО проведут облавы на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, дтп, гибдд, дпс
ГИБДД планирует снизить количество ДТП по вине алкогольного опьянения Фото:

ГИБДД по Нижневартовску массово проверит автомобилистов на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«25 ноября будет проведено мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения. Целью мероприятия является сокращение ДТП с участием пьяных водителей», — отмечается в заявлении ГИБДД.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге Госавтоинспекция с 3 по 4 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск автолюбителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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ГИБДД по Нижневартовску массово проверит автомобилистов на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «25 ноября будет проведено мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения. Целью мероприятия является сокращение ДТП с участием пьяных водителей», — отмечается в заявлении ГИБДД. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге Госавтоинспекция с 3 по 4 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск автолюбителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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