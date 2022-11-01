01 ноября 2022

В Екатеринбурге проведут массовую облаву на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Рейды намечены на 3 и 4 ноября Фото:

В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 3 по 4 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.

«С 3 по 4 ноября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. На дорогах города будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей транспортных средств, чтобы исключить факты нахождения за рулем нетрезвых водителей», — предупредила полиция.

В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является серьезным нарушением ПДД. «За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 2-х лет. Штраф составляет 30 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что за текущий год в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек, 64 получили травмы различной степени тяжести.

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В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 3 по 4 ноября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. «С 3 по 4 ноября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. На дорогах города будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей транспортных средств, чтобы исключить факты нахождения за рулем нетрезвых водителей», — предупредила полиция. В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является серьезным нарушением ПДД. «За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 2-х лет. Штраф составляет 30 000 рублей», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что за текущий год в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек, 64 получили травмы различной степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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