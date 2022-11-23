Силовики накрыли молодежную банду в Пермском крае

Трое подростков и взрослый мужчина угоняли автомобили и крали деньги

Пермские следователи раскрыли серию преступлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Елово Пермского края банда подростков грабила односельчан и угоняла автомобили. Подробности о задержании и расследовании уголовного дела в отношении пермяков рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

«Три уголовных дела возбуждено в отношении четырех подростков 15,16 и 17 лет, а также 36-летнего мужчины. Установлено, что все они в разное время грабили жителей Елово, похитили деньги с банковской карты одной из жительниц Елово, а также совершили серию угонов автомобилей», — сообщили в следственном управлении.

Сейчас сотрудниками ведомства проводится комплекс следственных действий. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению других преступлений.