Силовики накрыли молодежную банду в Пермском крае

В селе Елово Пермского края банда подростков грабила односельчан и угоняла автомобили. Подробности о задержании и расследовании уголовного дела в отношении пермяков рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.
«Три уголовных дела возбуждено в отношении четырех подростков 15,16 и 17 лет, а также 36-летнего мужчины. Установлено, что все они в разное время грабили жителей Елово, похитили деньги с банковской карты одной из жительниц Елово, а также совершили серию угонов автомобилей», — сообщили в следственном управлении.
Сейчас сотрудниками ведомства проводится комплекс следственных действий. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению других преступлений.
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