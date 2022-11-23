23 ноября 2022

Силовики накрыли молодежную банду в Пермском крае

Трое подростков и взрослый мужчина угоняли автомобили и крали деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, улица омская91
Пермские следователи раскрыли серию преступлений Фото:

В селе Елово Пермского края банда подростков грабила односельчан и угоняла автомобили. Подробности о задержании и расследовании уголовного дела в отношении пермяков рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

«Три уголовных дела возбуждено в отношении четырех подростков 15,16 и 17 лет, а также 36-летнего мужчины. Установлено, что все они в разное время грабили жителей Елово, похитили деньги с банковской карты одной из жительниц Елово, а также совершили серию угонов автомобилей», — сообщили в следственном управлении.

Сейчас сотрудниками ведомства проводится комплекс следственных действий. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению других преступлений.

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В селе Елово Пермского края банда подростков грабила односельчан и угоняла автомобили. Подробности о задержании и расследовании уголовного дела в отношении пермяков рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР. «Три уголовных дела возбуждено в отношении четырех подростков 15,16 и 17 лет, а также 36-летнего мужчины. Установлено, что все они в разное время грабили жителей Елово, похитили деньги с банковской карты одной из жительниц Елово, а также совершили серию угонов автомобилей», — сообщили в следственном управлении. Сейчас сотрудниками ведомства проводится комплекс следственных действий. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению других преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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