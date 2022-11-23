Трассу М-5 в Челябинской области перекрыли из-за снегопада

На трассе М5 «Урал» в Челябинской области от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан 24 ноября введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
«Ограничение введено с 7:30 до 14:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее управление ГИБДД по Челябинской области предупредило водителей о надвигающихся снегопадах. Водителей попросили воздержаться от дальних поездок, а если отложить поездку невозможно, то необходимо иметь с собой буксировочный трос.
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