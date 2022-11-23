23 ноября 2022

Трассу М-5 в Челябинской области перекрыли из-за снегопада

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, знак, стоп
Движение по трассе закрыли для грузового и пассажирского транспорта Фото:

На трассе М5 «Урал» в Челябинской области от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан 24 ноября введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

«Ограничение введено с 7:30 до 14:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее управление ГИБДД по Челябинской области предупредило водителей о надвигающихся снегопадах. Водителей попросили воздержаться от дальних поездок, а если отложить поездку невозможно, то необходимо иметь с собой буксировочный трос.

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На трассе М5 «Урал» в Челябинской области от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан 24 ноября введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону. «Ограничение введено с 7:30 до 14:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства. Ранее управление ГИБДД по Челябинской области предупредило водителей о надвигающихся снегопадах. Водителей попросили воздержаться от дальних поездок, а если отложить поездку невозможно, то необходимо иметь с собой буксировочный трос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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