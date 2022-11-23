В новом муниципалитете Челябинской области выбрали главу

24 ноября 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Наталья Лощинина возглавила Коркинский муниципальный округ, созданный по ее предложению и просьбам жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Главой вновь образованного Коркинского муниципального округа, созданного из четырех муниципалитетов Челябинской области, стала Наталья Лощинина. За нее 24 ноября проголосовали местные депутаты, сообщили URA.RU в окружном собрании. До этого Лощинина руководила Коркинским районом и координировала процесс слияния долго враждовавших муниципалитетов. «Голосование, в котором приняли участие 23 депутата, завершилось. Все проголосовали за Лощинину», — пояснили URA.RU в собрании. Документы на конкурс принимали до 17 октября. Изначально участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека: Виталий Пипченко, Николай Курисько, Сергей Кутуев и Лощинина. После того, как Кутуев не пришел на конкурсную комиссию со своей программой, осталось трое — причем победу Лощиной изначально считали предрешенной. Решение об объединении годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в 2019 года, общаясь с местным населением. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит, но в итоге проблему удалось решить. После выборов депутатов собрания исчезли советы депутатов четырех поселений. До конца года также прекратят свое существование их администрации, продолжавшие функционировать до формирования полноценной администрации округа.

Главой вновь образованного Коркинского муниципального округа, созданного из четырех муниципалитетов Челябинской области, стала Наталья Лощинина. За нее 24 ноября проголосовали местные депутаты, сообщили URA.RU в окружном собрании. До этого Лощинина руководила Коркинским районом и координировала процесс слияния долго враждовавших муниципалитетов. «Голосование, в котором приняли участие 23 депутата, завершилось. Все проголосовали за Лощинину», — пояснили URA.RU в собрании. Документы на конкурс принимали до 17 октября. Изначально участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека: Виталий Пипченко, Николай Курисько, Сергей Кутуев и Лощинина. После того, как Кутуев не пришел на конкурсную комиссию со своей программой, осталось трое — причем победу Лощиной изначально считали предрешенной. Решение об объединении годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в 2019 года, общаясь с местным населением. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит, но в итоге проблему удалось решить. После выборов депутатов собрания исчезли советы депутатов четырех поселений. До конца года также прекратят свое существование их администрации, продолжавшие функционировать до формирования полноценной администрации округа.