В Челябинской области начали объединять четыре враждующих муниципалитета

Приехав в Коркино, Алексей Текслер одобрил объединительную инициативу. При условии, если ее поддержат местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Коркинского муниципального района одобрили объединение четырех многие годы враждующих муниципалитетов в единый округ. Решение было принято 15 августа, после визита в Коркино врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«В зале присутствовали также главы представительных органов городских поселений, заседание вообще было открытым. Вопрос обсуждали очень долго, звучали разные мнения. Но решение о начале объединения приняли единогласно, — рассказала „URA.RU“ глава районной администрации Наталья Лощинина. — Документ направим депутатам городских поселений».

По ее словам, единственным отличием от изначального проекта стал перенос планируемых публичных слушаний из здания мэрии в ДК «Горняк», где зал вмещает гораздо больше людей.

О возможности объединения врио губернатора заявил 8 августа во время визита в Коркино. Сегодня на месте ранее единого города существует четыре муниципальных образования и, соответственно, четыре администрации и представительных органа — района, городского поселения и двух поселков городского типа — Розы и Первомайского. Значительная часть бюджетов уходит на содержание чиновников и депутатов, а их противостояние служит источником постоянных конфликтов».

В Челябинской области почти 300 муниципалитетов (из них 242 сельских), часто враждующих друг с другом. Попытки укрупнения предпринимались областными властями неоднократно, но местные элиты предпочитают сохранять самостоятельность.