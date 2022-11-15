К выборам главы нового челябинского муниципалитета допустили четверых

Нового главу Коркинского округа депутаты выберут 22 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для участия в выборах главы Коркинского муниципального округа, нового муниципалитета Челябинской области, допустили четверых кандидатов. Как сообщил URA.RU вице-губернатор, председатель конкурсной комиссии Сергей Сушков, это решение принято 16 ноября, на первом заседание комиссии.

«Допустили всех четверых кандидатов. Итоговое заседание комиссии состоится 22 ноября, после чего пройдет сессия собрания депутатов округа, где выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией», — заявил URA.RU Сушков.

Прием документов на пост главы завершился 17 октября. Участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека: Николай Курисько, Сергей Кутуев, Виталий Пипченко и действующий глава Наталья Лощинина. Фаворитом считают кампании Лощинину. В переходный период ее назначали управлять новым муниципалитетом.

Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. После выборов депутатов собрания были ликвидированы советы депутатов четырех поселений. До конца года также прекратят свое существование администрации поселений и останется только администрация округа.