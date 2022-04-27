В Челябинской области исчезнут четыре муниципалитета

Вместо двух поселков, города и района появится Коркинский муниципальный округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области исчезнут сразу четыре административно-территориальные единицы — городское поселение, два поселка и район. Соответствующее постановление приняли 28 апреля депутаты заксобрания региона.

«Упразднить следующие административно-территориальные единицы: Коркинский район; город Коркино; рабочий поселок Первомайский; рабочий поселок Роза. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа, одобренного депутатами в ходе сессии, трансляция которой велась в telegram-канале регионального парламента.

Соответственно, вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями появится один — Коркинский муниципальный округ. В его состав помимо названных выше войдут также деревня Дубровка, поселок Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, поселок Саксан и деревня Шумаки.

Идею слияния нескольких годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит. Так, в Первомайском депутаты дали согласие лишь в феврале, спустя два года после одобрения депутатами Розы и Коркино.

Однако в итоге все шероховатости удалось преодолеть. ЗСО 31 марта одобрило укрупнение: после сентябрьских выборов в Коркинском муниципальном округе появится единая администрация и собрание депутатов, что позволит существенно сократить управленческие расходы.

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