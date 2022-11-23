23 ноября 2022

Игорь Сапко принял присягу омбудсмена Пермского края

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Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко — новый омбудсмен Прикамья Фото:

В Пермском крае назначен новый уполномоченный по правам человека. Им стал экс-депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Сапко. После утверждения его кандидатуры Сапко принял присягу, передает корреспондент URA.RU.

«Клянусь защищать права и свободы гражданина…», — произнес клятву Сапко. Он поблагодарил депутатов за утверждение его в новой должности.

Сапко назначен на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае на пять лет. Его кандидатуру внес губернатор Дмитрий Махонинын.

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В Пермском крае назначен новый уполномоченный по правам человека. Им стал экс-депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Сапко. После утверждения его кандидатуры Сапко принял присягу, передает корреспондент URA.RU. «Клянусь защищать права и свободы гражданина…», — произнес клятву Сапко. Он поблагодарил депутатов за утверждение его в новой должности. Сапко назначен на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае на пять лет. Его кандидатуру внес губернатор Дмитрий Махонинын.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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