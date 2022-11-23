Игорь Сапко принял присягу омбудсмена Пермского края

Игорь Сапко — новый омбудсмен Прикамья
В Пермском крае назначен новый уполномоченный по правам человека. Им стал экс-депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Сапко. После утверждения его кандидатуры Сапко принял присягу, передает корреспондент URA.RU.
«Клянусь защищать права и свободы гражданина…», — произнес клятву Сапко. Он поблагодарил депутатов за утверждение его в новой должности.
Сапко назначен на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае на пять лет. Его кандидатуру внес губернатор Дмитрий Махонинын.
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