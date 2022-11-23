Игорь Сапко принял присягу омбудсмена Пермского края

24 ноября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко — новый омбудсмен Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Пермском крае назначен новый уполномоченный по правам человека. Им стал экс-депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Сапко. После утверждения его кандидатуры Сапко принял присягу, передает корреспондент URA.RU. «Клянусь защищать права и свободы гражданина…», — произнес клятву Сапко. Он поблагодарил депутатов за утверждение его в новой должности. Сапко назначен на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае на пять лет. Его кандидатуру внес губернатор Дмитрий Махонинын.

В Пермском крае назначен новый уполномоченный по правам человека. Им стал экс-депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Сапко. После утверждения его кандидатуры Сапко принял присягу, передает корреспондент URA.RU. «Клянусь защищать права и свободы гражданина…», — произнес клятву Сапко. Он поблагодарил депутатов за утверждение его в новой должности. Сапко назначен на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае на пять лет. Его кандидатуру внес губернатор Дмитрий Махонинын.