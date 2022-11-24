Еврокомиссар заявил, что страны ЕС не согласовали потолок цен на нефть из РФ

Страны Евросоюза не пришли к единому решению по поводу введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Да это так. Переговоры будут продолжаться», — сказала Симсон в ответ на просьбу засвидетельствовать неудачу первой встречи послов Европейского союза по обсуждению потолка цен на нефть России. Ее слова приводит ТАСС.
Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Польша и страны Балтии отвергли предельную цену на российскую нефть. При этом Евросоюз уже согласовал новый пакет антироссийских санкций, в который должно войти введение потолка цен на нефть, напоминает телеканал 360.
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Страны Евросоюза не пришли к единому решению по поводу введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Да это так. Переговоры будут продолжаться», — сказала Симсон в ответ на просьбу засвидетельствовать неудачу первой встречи послов Европейского союза по обсуждению потолка цен на нефть России. Ее слова приводит ТАСС. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Польша и страны Балтии отвергли предельную цену на российскую нефть. При этом Евросоюз уже согласовал новый пакет антироссийских санкций, в который должно войти введение потолка цен на нефть, напоминает телеканал 360.