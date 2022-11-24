Bloomberg: Прибалтика и Польша не согласились с предельной ценой на нефть из РФ

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Польша и Прибалтика отвергли предельную цену на нефть из России, сообщает агентство Фото:
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Польша и страны Балтии отвергли предельную цену на нефть из России в 65 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Исполнительный орган Европейского союза предложил уровень в 65 долларов за баррель. Польша и Прибалтика отвергли предельную цену на нефть из России и сочли это слишком щедрым по отношению к Москве», — сообщает агентство.

Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС ослабил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти.

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Польша и страны Балтии отвергли предельную цену на нефть из России в 65 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Исполнительный орган Европейского союза предложил уровень в 65 долларов за баррель. Польша и Прибалтика отвергли предельную цену на нефть из России и сочли это слишком щедрым по отношению к Москве», — сообщает агентство. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС ослабил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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