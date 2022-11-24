Bloomberg: Прибалтика и Польша не согласились с предельной ценой на нефть из РФ

24 ноября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Польша и Прибалтика отвергли предельную цену на нефть из России, сообщает агентство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша и страны Балтии отвергли предельную цену на нефть из России в 65 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Исполнительный орган Европейского союза предложил уровень в 65 долларов за баррель. Польша и Прибалтика отвергли предельную цену на нефть из России и сочли это слишком щедрым по отношению к Москве», — сообщает агентство. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС ослабил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти.

Польша и страны Балтии отвергли предельную цену на нефть из России в 65 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Исполнительный орган Европейского союза предложил уровень в 65 долларов за баррель. Польша и Прибалтика отвергли предельную цену на нефть из России и сочли это слишком щедрым по отношению к Москве», — сообщает агентство. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС ослабил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти.