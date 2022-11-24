Венгрия выделит Украине 187 млн евро

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
В помощь Украине будет направлено 187 млн евро, заявил Виктор Орбан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Венгрия направит на предоставление помощи Украине 187 млн евро из своего бюджета в 2023 году. Данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан.

«Средства направляются на оказание финансовой помощи Украине», — написано в документе. Слова Орбана приводит Hvg.hu.

Ранее журналист венгерского издания Origo в своей статье написал, что Украина шантажирует Венгрию с помощью газопровода «Дружба» из-за отказа страны поставлять оружие украинской армии. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не будет принимать участие в подготовке украинских военных. Также правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи поздравляя Польшу 11 ноября случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира.

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Венгрия направит на предоставление помощи Украине 187 млн евро из своего бюджета в 2023 году. Данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан. «Средства направляются на оказание финансовой помощи Украине», — написано в документе. Слова Орбана приводит Hvg.hu. Ранее журналист венгерского издания Origo в своей статье написал, что Украина шантажирует Венгрию с помощью газопровода «Дружба» из-за отказа страны поставлять оружие украинской армии. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не будет принимать участие в подготовке украинских военных. Также правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи поздравляя Польшу 11 ноября случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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