Венгрия выделит Украине 187 млн евро

24 ноября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

В помощь Украине будет направлено 187 млн евро, заявил Виктор Орбан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия направит на предоставление помощи Украине 187 млн евро из своего бюджета в 2023 году. Данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан. «Средства направляются на оказание финансовой помощи Украине», — написано в документе. Слова Орбана приводит Hvg.hu. Ранее журналист венгерского издания Origo в своей статье написал, что Украина шантажирует Венгрию с помощью газопровода «Дружба» из-за отказа страны поставлять оружие украинской армии. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не будет принимать участие в подготовке украинских военных. Также правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи поздравляя Польшу 11 ноября случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира.

Венгрия направит на предоставление помощи Украине 187 млн евро из своего бюджета в 2023 году. Данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан. «Средства направляются на оказание финансовой помощи Украине», — написано в документе. Слова Орбана приводит Hvg.hu. Ранее журналист венгерского издания Origo в своей статье написал, что Украина шантажирует Венгрию с помощью газопровода «Дружба» из-за отказа страны поставлять оружие украинской армии. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не будет принимать участие в подготовке украинских военных. Также правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи поздравляя Польшу 11 ноября случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира.