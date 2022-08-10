Украина шантажирует Венгрию за отказ поставлять им оружие

10 августа 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Киев пытается шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод «Дружба» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украина шантажирует Венгрию с помощью газопровода «Дружба» из-за отказа страны поставлять оружие ВСУ. При этом Киев использует надуманный повод для блокировки газопровода. Об этом написал журналист венгерского издания Origo в своей статье. «Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно больше хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы не хотим дрейфовать во время конфликта и не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно шантажирует не только Венгрию, но и других своих союзников», — написал журналист издания Origo. Автор статьи отмечает, что Киев пытается шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод «Дружба». По его мнению, после того, как Россия не смогла перечислить транзитный сбор из-за несостоявшихся санкций, украинцы просто решили не принимать деньги ни в какой другой форме, поэтому они больше не будут транспортировать нефть в Европу через южную ветку газопровода «Дружба». Поступок Киева «переходит красную черту», он также угрожает безопасности Чехии и Словакии, отмечает издание. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания не смогла оплатить услуги транзита в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Отмечается, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина шантажирует Венгрию с помощью газопровода «Дружба» из-за отказа страны поставлять оружие ВСУ. При этом Киев использует надуманный повод для блокировки газопровода. Об этом написал журналист венгерского издания Origo в своей статье. «Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно больше хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы не хотим дрейфовать во время конфликта и не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно шантажирует не только Венгрию, но и других своих союзников», — написал журналист издания Origo. Автор статьи отмечает, что Киев пытается шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод «Дружба». По его мнению, после того, как Россия не смогла перечислить транзитный сбор из-за несостоявшихся санкций, украинцы просто решили не принимать деньги ни в какой другой форме, поэтому они больше не будут транспортировать нефть в Европу через южную ветку газопровода «Дружба». Поступок Киева «переходит красную черту», он также угрожает безопасности Чехии и Словакии, отмечает издание. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания не смогла оплатить услуги транзита в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Отмечается, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций.