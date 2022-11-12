В Венгрии случайным образом «отменили» Украину

Венгерский депутат Тороцкаи, поздравляя Польшу с Днем независимости, «отменил» Украину

13 ноября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Тороцкаи, поздравляя Польшу с Днем независимости, пожелал, чтобы они вскоре «снова встретились на общей польско-венгерской границе» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи, поздравляя Польшу 11 ноября с Днем независимости, пожелал, чтобы страны вскоре «снова встретились на общей польско-венгерской границе». Так, политик случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира. «Сегодня День независимости в Польше. Благослови бог Польшу! Давайте увидимся снова на общей польско-венгерской границе», — написал он в соцсети. В ответ на это МИД Украины призвало правительство Венгрии «осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства», передает МК . Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. К примеру, Венгрия намеревалась выйти из ЕС и НАТО, так как организации провоцируют эскалацию конфликта, поддерживая поставки помощи Украине. Что касается отношения Польши к российско-украинскому конфликту, сенат страны принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом».

Правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи, поздравляя Польшу 11 ноября с Днем независимости, пожелал, чтобы страны вскоре «снова встретились на общей польско-венгерской границе». Так, политик случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира. «Сегодня День независимости в Польше. Благослови бог Польшу! Давайте увидимся снова на общей польско-венгерской границе», — написал он в соцсети. В ответ на это МИД Украины призвало правительство Венгрии «осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства», передает МК. Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. К примеру, Венгрия намеревалась выйти из ЕС и НАТО, так как организации провоцируют эскалацию конфликта, поддерживая поставки помощи Украине. Что касается отношения Польши к российско-украинскому конфликту, сенат страны принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом».