На пермском заводе работник получил тяжелую травму

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Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь
Мужчину зажало станком Фото:

На пермском предприятии АО «Соликамскбумпром» машинист упаковочной машины получил тяжелую травму. Информация о несчастном случае появилась в официальном telegram-канале государственной инспекции труда Пермского края.

«21 ноября 2022 года при поправлении бумажного круга рулоноупаковочном станке сработал привода диска для удержания кругов. В результате машинист упаковочной машины оказался зажат между рулоном и прижимным диском. Полученные травмы относятся к категории тяжелых», — сообщается в посте.

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку данного происшествия. У работодателя были запрошены все необходимые документы.

Ранее URA.RU рассказывало, что В Нытве работник упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы. Пермяк поскользнулся и упал на землю, ориентировочно с высоты 3 метра.

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На пермском предприятии АО «Соликамскбумпром» машинист упаковочной машины получил тяжелую травму. Информация о несчастном случае появилась в официальном telegram-канале государственной инспекции труда Пермского края. «21 ноября 2022 года при поправлении бумажного круга рулоноупаковочном станке сработал привода диска для удержания кругов. В результате машинист упаковочной машины оказался зажат между рулоном и прижимным диском. Полученные травмы относятся к категории тяжелых», — сообщается в посте. Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку данного происшествия. У работодателя были запрошены все необходимые документы. Ранее URA.RU рассказывало, что В Нытве работник упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы. Пермяк поскользнулся и упал на землю, ориентировочно с высоты 3 метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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