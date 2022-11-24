На пермском заводе работник получил тяжелую травму

Мужчину зажало станком Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На пермском предприятии АО «Соликамскбумпром» машинист упаковочной машины получил тяжелую травму. Информация о несчастном случае появилась в официальном telegram-канале государственной инспекции труда Пермского края.

«21 ноября 2022 года при поправлении бумажного круга рулоноупаковочном станке сработал привода диска для удержания кругов. В результате машинист упаковочной машины оказался зажат между рулоном и прижимным диском. Полученные травмы относятся к категории тяжелых», — сообщается в посте.

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку данного происшествия. У работодателя были запрошены все необходимые документы.

Ранее URA.RU рассказывало, что В Нытве работник упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы. Пермяк поскользнулся и упал на землю, ориентировочно с высоты 3 метра.