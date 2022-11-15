15 ноября 2022

Пермский рабочий пострадал от падения со строительных лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок
От падения строитель получил тяжелые травмы Фото:

В Нытве (Пермский край) работник упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы. Подробности несчастного случая опубликованы в официальном telegram-канале Госинспекции труда.

«11 ноября при разборке строительных лесов, передвигаясь с третьего на второй ярус, пермяк поскользнулся и упал на землю, ориентировочно с высоты 3 м. Полученные травмы в результате падения относятся к категории тяжелых», — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты госинспекции труда проводят проверку по факту случившегося. У работодателя запрошены документы, касающиеся пострадавшего строителя.

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В Нытве (Пермский край) работник упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы. Подробности несчастного случая опубликованы в официальном telegram-канале Госинспекции труда. «11 ноября при разборке строительных лесов, передвигаясь с третьего на второй ярус, пермяк поскользнулся и упал на землю, ориентировочно с высоты 3 м. Полученные травмы в результате падения относятся к категории тяжелых», — сообщили в ведомстве. Сейчас специалисты госинспекции труда проводят проверку по факту случившегося. У работодателя запрошены документы, касающиеся пострадавшего строителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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