Пермский рабочий пострадал от падения со строительных лесов

От падения строитель получил тяжелые травмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нытве (Пермский край) работник упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы. Подробности несчастного случая опубликованы в официальном telegram-канале Госинспекции труда.

«11 ноября при разборке строительных лесов, передвигаясь с третьего на второй ярус, пермяк поскользнулся и упал на землю, ориентировочно с высоты 3 м. Полученные травмы в результате падения относятся к категории тяжелых», — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты госинспекции труда проводят проверку по факту случившегося. У работодателя запрошены документы, касающиеся пострадавшего строителя.