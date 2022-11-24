Лукашенко раскрыл заказчиков казни российских военнопленных

Лукашенко: расстрел ВСУ российских военных — следствие влияния США
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко заявил. что действия Украины — прямое влияние США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расстрел ВСУ российских военнопленных направлен на эскалацию конфликта. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Что решала казнь российских ребят? Они делают все для эскалации, и это настораживает», — передает слова Лукашенко «Пул первого» в своем telegram-канале. Белорусский лидер добавил, что действия властей Украины связаны с влиянием США. «Самостоятельные умные люди так не поступают», — отметил президент.

Ранее сообщалось о появлении в соцсетях видеоролика, на котором солдаты ВСУ расстреляли не менее 11 российских военнопленных в ЛНР. Следственный комитет начал расследование, касаемо казни служащих ВС РФ, передает RT. Позже СК возбудил уголовное дело по факту массового расстрела, сообщает MK.RU.

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Расстрел ВСУ российских военнопленных направлен на эскалацию конфликта. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Что решала казнь российских ребят? Они делают все для эскалации, и это настораживает», — передает слова Лукашенко «Пул первого» в своем telegram-канале. Белорусский лидер добавил, что действия властей Украины связаны с влиянием США. «Самостоятельные умные люди так не поступают», — отметил президент. Ранее сообщалось о появлении в соцсетях видеоролика, на котором солдаты ВСУ расстреляли не менее 11 российских военнопленных в ЛНР. Следственный комитет начал расследование, касаемо казни служащих ВС РФ, передает RT. Позже СК возбудил уголовное дело по факту массового расстрела, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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