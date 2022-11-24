Тюменец отсидел за убийство, после чего расправился с братом покойного

25 ноября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Тюменец убил брата своей предыдущей жертвы, нанеся несколько ударов в живот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Исетского района, пробывший на свободе один год, вновь сядет на 10 лет за убийство брата своей предыдущей жертвы. Об этом URA.RU сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В ходе судебного разбирательства установлено, что 28 марта 2022 года Хлусов в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире у своего знакомого, в ходе ссоры нанес три удара кулаком и один удар ногой в область живота потерпевшего… В отделении реанимации ГБУЗ ТО „Областная больница № 13“ потерпевший скончался в результате полученной закрытой тупой травмы живота», — сообщает пресс-служба. Убитый тюменец оказался братом предыдущей жертвы, за которую преступник уже отбыл наказание и освободился только год назад. «В действиях Хлусова суд установил особо опасный рецидив преступлений. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление в отношении брата потерпевшего. Освободился из мест лишения свободы только в 2021 году», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Сам Хлусов свою вину отрицает. Ранее URA.RU сообщало, что житель деревни Малиново (Сладковский район Тюменской области) во время охоты случайно застрелил своего восьмилетнего сына. Мужчина отнес труп мальчика домой, куда вызвал медиков.

Житель Исетского района, пробывший на свободе один год, вновь сядет на 10 лет за убийство брата своей предыдущей жертвы. Об этом URA.RU сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В ходе судебного разбирательства установлено, что 28 марта 2022 года Хлусов в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире у своего знакомого, в ходе ссоры нанес три удара кулаком и один удар ногой в область живота потерпевшего… В отделении реанимации ГБУЗ ТО „Областная больница № 13“ потерпевший скончался в результате полученной закрытой тупой травмы живота», — сообщает пресс-служба. Убитый тюменец оказался братом предыдущей жертвы, за которую преступник уже отбыл наказание и освободился только год назад. «В действиях Хлусова суд установил особо опасный рецидив преступлений. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление в отношении брата потерпевшего. Освободился из мест лишения свободы только в 2021 году», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Сам Хлусов свою вину отрицает. Ранее URA.RU сообщало, что житель деревни Малиново (Сладковский район Тюменской области) во время охоты случайно застрелил своего восьмилетнего сына. Мужчина отнес труп мальчика домой, куда вызвал медиков.