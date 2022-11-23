В Тюменской области отец застрелил сына и принес его тело домой

Житель деревни Малиново (Сладковский район Тюменской области) во время охоты случайно застрелил своего восьмилетнего сына, а затем отнес труп мальчика домой, куда уже и вызвал медиков. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к расследованию.
«Трагедия произошла в деревне Малиново. На охоте мужчина перепутал своего восьмилетнего сына с животным и выстрелил мальчику в голову. Ребенок скончался. Отец отнес тело домой и только потом вызвал медиков», — рассказал источник URA.RU.
В следственном управлении СК РФ по Тюменской области факт гибели ребенка подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас силовики проводят необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
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