В Тюменской области отец застрелил сына и принес его тело домой

Житель села перепутал сына со зверем и застрелил мальчика Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель деревни Малиново (Сладковский район Тюменской области) во время охоты случайно застрелил своего восьмилетнего сына, а затем отнес труп мальчика домой, куда уже и вызвал медиков. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к расследованию.

«Трагедия произошла в деревне Малиново. На охоте мужчина перепутал своего восьмилетнего сына с животным и выстрелил мальчику в голову. Ребенок скончался. Отец отнес тело домой и только потом вызвал медиков», — рассказал источник URA.RU.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области факт гибели ребенка подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас силовики проводят необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.