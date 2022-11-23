23 ноября 2022

В Тюменской области отец застрелил сына и принес его тело домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Житель села перепутал сына со зверем и застрелил мальчика Фото:

Житель деревни Малиново (Сладковский район Тюменской области) во время охоты случайно застрелил своего восьмилетнего сына, а затем отнес труп мальчика домой, куда уже и вызвал медиков. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к расследованию.

«Трагедия произошла в деревне Малиново. На охоте мужчина перепутал своего восьмилетнего сына с животным и выстрелил мальчику в голову. Ребенок скончался. Отец отнес тело домой и только потом вызвал медиков», — рассказал источник URA.RU.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области факт гибели ребенка подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас силовики проводят необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Житель деревни Малиново (Сладковский район Тюменской области) во время охоты случайно застрелил своего восьмилетнего сына, а затем отнес труп мальчика домой, куда уже и вызвал медиков. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к расследованию. «Трагедия произошла в деревне Малиново. На охоте мужчина перепутал своего восьмилетнего сына с животным и выстрелил мальчику в голову. Ребенок скончался. Отец отнес тело домой и только потом вызвал медиков», — рассказал источник URA.RU. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области факт гибели ребенка подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас силовики проводят необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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