Депутат Госдумы от севера УрФО обратился к Бастрыкину из-за больницы в Нижневартовске

25 ноября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Депутат просит обратить внимание на отчет счетной палаты ХМАО Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков обратился к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за больницы-долгостроя в Нижневартовске, которую начали строить в 2007 году. Об этом URA.RU сообщил сам Марков. «После того, как я узнал, что следственный комитет начал проверку по поводу длительного строительства больницы в Нижневартовске, то написал на имя Александра Бастрыкина письмо. В котором попросил следователей обратить внимание на отчет окружной счетной палаты. Который будет составлен после инициированной нами проверки обоснованности, правомерности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство больницы», — сообщил Марков. Также Марков поделился с главой следственного комитета возможными причинами столь длительной реализации проекта. «На лицо управленческие ошибки. На которые необходимо обратить внимание и сделать выводы. Это не значит, что виной всему губернатор. Есть люди на местах, которые отвечали за определенные задачи, и в результате это привело к тому, что мы сейчас имеем по этому объекту», — добавил Марков. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.

Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков обратился к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за больницы-долгостроя в Нижневартовске, которую начали строить в 2007 году. Об этом URA.RU сообщил сам Марков. «После того, как я узнал, что следственный комитет начал проверку по поводу длительного строительства больницы в Нижневартовске, то написал на имя Александра Бастрыкина письмо. В котором попросил следователей обратить внимание на отчет окружной счетной палаты. Который будет составлен после инициированной нами проверки обоснованности, правомерности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство больницы», — сообщил Марков. Также Марков поделился с главой следственного комитета возможными причинами столь длительной реализации проекта. «На лицо управленческие ошибки. На которые необходимо обратить внимание и сделать выводы. Это не значит, что виной всему губернатор. Есть люди на местах, которые отвечали за определенные задачи, и в результате это привело к тому, что мы сейчас имеем по этому объекту», — добавил Марков. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.