24 ноября 2022

Депутат Госдумы от севера УрФО обратился к Бастрыкину из-за больницы в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовская детская клиническая окружная больница. Нижневартовск, нижневартовская детская клиническая окружная больница
Депутат просит обратить внимание на отчет счетной палаты ХМАО Фото:

Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков обратился к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за больницы-долгостроя в Нижневартовске, которую начали строить в 2007 году. Об этом URA.RU сообщил сам Марков.

«После того, как я узнал, что следственный комитет начал проверку по поводу длительного строительства больницы в Нижневартовске, то написал на имя Александра Бастрыкина письмо. В котором попросил следователей обратить внимание на отчет окружной счетной палаты. Который будет составлен после инициированной нами проверки обоснованности, правомерности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство больницы», — сообщил Марков.

Также Марков поделился с главой следственного комитета возможными причинами столь длительной реализации проекта. «На лицо управленческие ошибки. На которые необходимо обратить внимание и сделать выводы. Это не значит, что виной всему губернатор. Есть люди на местах, которые отвечали за определенные задачи, и в результате это привело к тому, что мы сейчас имеем по этому объекту», — добавил Марков.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.

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Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков обратился к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за больницы-долгостроя в Нижневартовске, которую начали строить в 2007 году. Об этом URA.RU сообщил сам Марков. «После того, как я узнал, что следственный комитет начал проверку по поводу длительного строительства больницы в Нижневартовске, то написал на имя Александра Бастрыкина письмо. В котором попросил следователей обратить внимание на отчет окружной счетной палаты. Который будет составлен после инициированной нами проверки обоснованности, правомерности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство больницы», — сообщил Марков. Также Марков поделился с главой следственного комитета возможными причинами столь длительной реализации проекта. «На лицо управленческие ошибки. На которые необходимо обратить внимание и сделать выводы. Это не значит, что виной всему губернатор. Есть люди на местах, которые отвечали за определенные задачи, и в результате это привело к тому, что мы сейчас имеем по этому объекту», — добавил Марков. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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