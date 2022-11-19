Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО

20 ноября 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске. Информация размещена на официальном telegram-канале информационного центра СК. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о его (уголовное дело о хищении — прим. URA.RU) ходе и предварительных результатах, а также принять необходимые меры по изучению в ходе следствия озвученных в публичном пространстве сведений», — говорится в сообщении. Окружная больница возводится много лет, сроки сдачи постоянно переносились. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов спрогнозировал срок завершения строительства окружной больницы в Нижневартовске. Им был озвучен апрель — май 2023 года. Однако власти Югры планируют завершить проект до конца текущего года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске. Информация размещена на официальном telegram-канале информационного центра СК. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о его (уголовное дело о хищении — прим. URA.RU) ходе и предварительных результатах, а также принять необходимые меры по изучению в ходе следствия озвученных в публичном пространстве сведений», — говорится в сообщении. Окружная больница возводится много лет, сроки сдачи постоянно переносились. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов спрогнозировал срок завершения строительства окружной больницы в Нижневартовске. Им был озвучен апрель — май 2023 года. Однако власти Югры планируют завершить проект до конца текущего года.