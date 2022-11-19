19 ноября 2022
18 ноября 2022

Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске. Информация размещена на официальном telegram-канале информационного центра СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о его (уголовное дело о хищении — прим. URA.RU) ходе и предварительных результатах, а также принять необходимые меры по изучению в ходе следствия озвученных в публичном пространстве сведений», — говорится в сообщении. Окружная больница возводится много лет, сроки сдачи постоянно переносились.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов спрогнозировал срок завершения строительства окружной больницы в Нижневартовске. Им был озвучен апрель — май 2023 года. Однако власти Югры планируют завершить проект до конца текущего года.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске. Информация размещена на официальном telegram-канале информационного центра СК. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о его (уголовное дело о хищении — прим. URA.RU) ходе и предварительных результатах, а также принять необходимые меры по изучению в ходе следствия озвученных в публичном пространстве сведений», — говорится в сообщении. Окружная больница возводится много лет, сроки сдачи постоянно переносились. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов спрогнозировал срок завершения строительства окружной больницы в Нижневартовске. Им был озвучен апрель — май 2023 года. Однако власти Югры планируют завершить проект до конца текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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