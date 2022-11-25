Шмыгаль консультируется с Британией, как использовать конфискованные активы РФ 25 ноября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 + Шмыгаль поблагодарил Клеверли за предоставление 5 миллионов фунтов стерлингов для Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об обсуждении с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли механизмов конфискации замороженных активов РФ для восстановления Украины. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. «Великобритания остается важным союзником Украины. Во время встречи в Киеве с Джеймсом Клеверли мы обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и их целевого использования для восстановления Украины», — заявил Шмыгаль. Он также поблагодарил Клеверли за предоставление пяти миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистем Украины. После начала спецоперации, Евросоюз заблокировал активы бизнесменов из РФ, передает RT. Шмыгаль заявил, что Украина и США ведут переговоры с другими западными странами, касаемо использования российских активов в качестве помощи Киеву, сообщает MK.RU . Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об обсуждении с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли механизмов конфискации замороженных активов РФ для восстановления Украины. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. «Великобритания остается важным союзником Украины. Во время встречи в Киеве с Джеймсом Клеверли мы обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и их целевого использования для восстановления Украины», — заявил Шмыгаль. Он также поблагодарил Клеверли за предоставление пяти миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистем Украины. После начала спецоперации, Евросоюз заблокировал активы бизнесменов из РФ, передает RT. Шмыгаль заявил, что Украина и США ведут переговоры с другими западными странами, касаемо использования российских активов в качестве помощи Киеву, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям