Впервые из Тюмени в Краснодон волонтерами отправились девушки

14 ноября 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

В волонтерский состав впервые вошли девушки Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краснодон (ЛНР) в качестве волонтеров впервые отправились тюменки. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии». «На протяжении нескольких месяцев активисты „Молодой Гвардии“ занимаются волонтерской деятельностью в Краснодоне и Краснодонском районе. Впервые в состав добровольческого отряда вошли девушки», — рассказали агентству в пресс-службе. Волонтеры помимо того, что оказывают гуманитарную помощь и помогают социально уязвимым гражданам, также занимаются восстановлением объектов инфраструктуры. Дальше у них в планах оказание гуманитарной помощи на передовой. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры сдают кровь для раненных на Украине солдат.

В Краснодон (ЛНР) в качестве волонтеров впервые отправились тюменки. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии». «На протяжении нескольких месяцев активисты „Молодой Гвардии“ занимаются волонтерской деятельностью в Краснодоне и Краснодонском районе. Впервые в состав добровольческого отряда вошли девушки», — рассказали агентству в пресс-службе. Волонтеры помимо того, что оказывают гуманитарную помощь и помогают социально уязвимым гражданам, также занимаются восстановлением объектов инфраструктуры. Дальше у них в планах оказание гуманитарной помощи на передовой. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры сдают кровь для раненных на Украине солдат.