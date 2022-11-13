13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Впервые из Тюмени в Краснодон волонтерами отправились девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Флеш-моб «Крым наш». Екатеринбург, молодая гвардия, триколор
В волонтерский состав впервые вошли девушки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Краснодон (ЛНР) в качестве волонтеров впервые отправились тюменки. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии».

«На протяжении нескольких месяцев активисты „Молодой Гвардии“ занимаются волонтерской деятельностью в Краснодоне и Краснодонском районе. Впервые в состав добровольческого отряда вошли девушки», — рассказали агентству в пресс-службе.

Волонтеры помимо того, что оказывают гуманитарную помощь и помогают социально уязвимым гражданам, также занимаются восстановлением объектов инфраструктуры. Дальше у них в планах оказание гуманитарной помощи на передовой. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры сдают кровь для раненных на Украине солдат.

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В Краснодон (ЛНР) в качестве волонтеров впервые отправились тюменки. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии». «На протяжении нескольких месяцев активисты „Молодой Гвардии“ занимаются волонтерской деятельностью в Краснодоне и Краснодонском районе. Впервые в состав добровольческого отряда вошли девушки», — рассказали агентству в пресс-службе. Волонтеры помимо того, что оказывают гуманитарную помощь и помогают социально уязвимым гражданам, также занимаются восстановлением объектов инфраструктуры. Дальше у них в планах оказание гуманитарной помощи на передовой. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры сдают кровь для раненных на Украине солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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