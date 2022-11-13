Впервые из Тюмени в Краснодон волонтерами отправились девушки

В Краснодон (ЛНР) в качестве волонтеров впервые отправились тюменки. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии».
«На протяжении нескольких месяцев активисты „Молодой Гвардии“ занимаются волонтерской деятельностью в Краснодоне и Краснодонском районе. Впервые в состав добровольческого отряда вошли девушки», — рассказали агентству в пресс-службе.
Волонтеры помимо того, что оказывают гуманитарную помощь и помогают социально уязвимым гражданам, также занимаются восстановлением объектов инфраструктуры. Дальше у них в планах оказание гуманитарной помощи на передовой. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры сдают кровь для раненных на Украине солдат.
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