25 ноября 2022

Свердловский депутат ГД сравнила, как принимаются законы в России и США

Свердловский депутат ГД Рябцева: в РФ принимают законы, прислушиваясь к гражданам, в отличие от США
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Межрегиональный детско-юношеский экологический форум. Челябинск, рябцева жанна, zz, z-символ
Жанна Рябцева считает, что российские власти принимают законы, учитывая мнения людей Фото:

Депутат Государственной Думы России от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что российские власти принимают законы, учитывая интересы граждан, в отличие от властей США и ЕС. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале.

«Власти США и ЕС яростно осуждают запрет ЛГБТ-пропаганды в России, равно как и дополнительные сложности для иноагентов. При этом нормальные люди наши законы всесторонне поддерживают. Исходя из этого логично предположить, что в России законы принимаются в интересах людей, а в США и ЕС в интересах… Даже думать не хочется, в чьих», — написала Рябцева.

Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.

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Депутат Государственной Думы России от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что российские власти принимают законы, учитывая интересы граждан, в отличие от властей США и ЕС. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Власти США и ЕС яростно осуждают запрет ЛГБТ-пропаганды в России, равно как и дополнительные сложности для иноагентов. При этом нормальные люди наши законы всесторонне поддерживают. Исходя из этого логично предположить, что в России законы принимаются в интересах людей, а в США и ЕС в интересах… Даже думать не хочется, в чьих», — написала Рябцева. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.
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