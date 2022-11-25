Свердловский депутат ГД сравнила, как принимаются законы в России и США

Свердловский депутат ГД Рябцева: в РФ принимают законы, прислушиваясь к гражданам, в отличие от США

26 ноября 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева считает, что российские власти принимают законы, учитывая мнения людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Государственной Думы России от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что российские власти принимают законы, учитывая интересы граждан, в отличие от властей США и ЕС. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Власти США и ЕС яростно осуждают запрет ЛГБТ-пропаганды в России, равно как и дополнительные сложности для иноагентов. При этом нормальные люди наши законы всесторонне поддерживают. Исходя из этого логично предположить, что в России законы принимаются в интересах людей, а в США и ЕС в интересах… Даже думать не хочется, в чьих», — написала Рябцева. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.

Депутат Государственной Думы России от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что российские власти принимают законы, учитывая интересы граждан, в отличие от властей США и ЕС. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Власти США и ЕС яростно осуждают запрет ЛГБТ-пропаганды в России, равно как и дополнительные сложности для иноагентов. При этом нормальные люди наши законы всесторонне поддерживают. Исходя из этого логично предположить, что в России законы принимаются в интересах людей, а в США и ЕС в интересах… Даже думать не хочется, в чьих», — написала Рябцева. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.