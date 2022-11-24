В России запретили ЛГБТ-пропаганду

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Организационное собрание фракции политической партии
Введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола, заявил Вячеслав Володин Фото:

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России официально запрещена. Об этом заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что пропаганда запрещена в рекламе, книгах, кино и СМИ. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.

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Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России официально запрещена. Об этом заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. «Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что пропаганда запрещена в рекламе, книгах, кино и СМИ. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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