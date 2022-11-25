По телевизору покажут документальный фильм об Илизарове

Премьера фильма состоится 26 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По телеканалу «Звезда» покажут документальный фильм о Гаврииле Илизарове. Об этом сообщается на сайте курганского медицинского Центра им. Илизарова.

«В рамках передачи „Легенды науки“ на телеканале „Звезда“ покажут документальный фильм о Гаврииле Илизарове. Премьера состоится 26 ноября. Также фильм можно посмотреть в прямом эфире на сайте канала», — сообщает медцентр.

Ранее URA.RU писало, что впервые в России планируют внедрить разработку курганского Центра им. Илизарова и предприятия «Сенсор», которая позволит протезировать культи пальцев кисти путем внедрения в кость ампутированной конечности титанового имплантата. Задача разработки — восстановление функций кистей рук.