25 ноября 2022

По телевизору покажут документальный фильм об Илизарове

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
Премьера фильма состоится 26 ноября Фото:

По телеканалу «Звезда» покажут документальный фильм о Гаврииле Илизарове. Об этом сообщается на сайте курганского медицинского Центра им. Илизарова.

«В рамках передачи „Легенды науки“ на телеканале „Звезда“ покажут документальный фильм о Гаврииле Илизарове. Премьера состоится 26 ноября. Также фильм можно посмотреть в прямом эфире на сайте канала», — сообщает медцентр.

Ранее URA.RU писало, что впервые в России планируют внедрить разработку курганского Центра им. Илизарова и предприятия «Сенсор», которая позволит протезировать культи пальцев кисти путем внедрения в кость ампутированной конечности титанового имплантата. Задача разработки — восстановление функций кистей рук.

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По телеканалу «Звезда» покажут документальный фильм о Гаврииле Илизарове. Об этом сообщается на сайте курганского медицинского Центра им. Илизарова. «В рамках передачи „Легенды науки“ на телеканале „Звезда“ покажут документальный фильм о Гаврииле Илизарове. Премьера состоится 26 ноября. Также фильм можно посмотреть в прямом эфире на сайте канала», — сообщает медцентр. Ранее URA.RU писало, что впервые в России планируют внедрить разработку курганского Центра им. Илизарова и предприятия «Сенсор», которая позволит протезировать культи пальцев кисти путем внедрения в кость ампутированной конечности титанового имплантата. Задача разработки — восстановление функций кистей рук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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