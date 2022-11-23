На Урале внедрят уникальную разработку курганского Центра Илизарова

Курганскую разработку планируют внедрить в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Впервые в России на Урале планируют внедрить новейшие технологии реконструктивной хирургии. Разработка курганского Центра им. Илизарова и предприятия «Сенсор» позволит протезировать культи пальцев кисти путем внедрения в кость ампутированной конечности титанового имплантата. Информация об этом опубликована на сайте медучреждения.

«Задачей разработки является восстановление функций кистей рук. Это имплантируемые технологии, так называемые пожизненные технологии, с сокращением времени на лечение пациентов. Сейчас проходит доклиническая стадия. Мы проводим научно-исследовательские работы для того, чтобы разработать дизайн импланта, и хирургическую технологию. <…> Основной материал — это титан, сплавы различные титана, возможно, мы будем использовать другие материалы», — рассказал о совместном проекте замдиректора по научной работе Центра Илизарова Евгений Овчинников. Внедрить новейшую научную разработку планируют в 2024 году.

Разработкой новых технологий для реконструкции кисти занимаются в лаборатории научных исследований биомеханики и инжиниринга медцентра им. Илизарова, созданной на базе предприятия «Сенсор» в 2015 году. «Мы делаем оригинальные конструкции имплантатов, мы единственные в мире, кто делает имплантаты с каналом внутри, что позволяет вводить антисептические средства и стимуляторы костной ткани. Наши имплантаты прирастают вместо 2 месяцев за 40 дней. Чтобы имплантаты прижились в ампутированной конечности, нужна жесткая фиксация в течение месяца», — сказал заведующий лабораторией Виктор Кузнецов. Данная инновация позволит сократить срок реабилитации больных.

Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация — это новый совместный проект коллаборации ученых, врачей и индустриальных партнеров, реализуемого в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы». В нем помимо Центра Илизарова и предприятия «Сенсор» также участвует Курганский госуниверситет и Уральский федеральный университет.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.