25 ноября 2022
24 ноября 2022

Политтехнолог из Тюмени получила федеральную премию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени в 2006 году. Тюмень, город тюмень, администрация тюмени, мэрия
Викторию Герасимюк отметили за кампанию кандидата в гордуму Тюмени Фото:

Глава отдела агитационно-пропагандистской работы тюменского реготделения «Единой России» Виктории Герасимюк получила в Москве диплом лауреата федеральной премии молодых политтехнологов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Премия была учреждена холдингом «Минченко консалтинг».

«Работа отдела агитационно-пропагандистской работы тюменского реготделения «Единой России» под руководством Виктории Герасимюк стала лауреатом премии. Спецдипломом от исполнительного секретаря комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгении Стуловой была отмечена избирательная кампания хирурга ОКБ №2 Антона Терехина в Тюменскую городскую думу за «технологичные и малобюджетные решения», — рассказали в ЕР.

Терехин стал победителем довыборов в гордуму Тюмени в 2021 году. Вакантное место в представительном органе появилось после того, как депутат-единоросс Юрий Баранчук в сентябре 2020 года занял кресло в региональном парламенте. Терехин, которого называли фаворитом, по итогам выборов набрал на своем участке 3576 голосов, опередив ближайшего конкурента Татьяну Казанцеву (КПРФ) почти на 500 голосов.

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Глава отдела агитационно-пропагандистской работы тюменского реготделения «Единой России» Виктории Герасимюк получила в Москве диплом лауреата федеральной премии молодых политтехнологов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Премия была учреждена холдингом «Минченко консалтинг». «Работа отдела агитационно-пропагандистской работы тюменского реготделения «Единой России» под руководством Виктории Герасимюк стала лауреатом премии. Спецдипломом от исполнительного секретаря комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгении Стуловой была отмечена избирательная кампания хирурга ОКБ №2 Антона Терехина в Тюменскую городскую думу за «технологичные и малобюджетные решения», — рассказали в ЕР. Терехин стал победителем довыборов в гордуму Тюмени в 2021 году. Вакантное место в представительном органе появилось после того, как депутат-единоросс Юрий Баранчук в сентябре 2020 года занял кресло в региональном парламенте. Терехин, которого называли фаворитом, по итогам выборов набрал на своем участке 3576 голосов, опередив ближайшего конкурента Татьяну Казанцеву (КПРФ) почти на 500 голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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