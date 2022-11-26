Минобороны РФ: США создали особо смертоносный вариант коронавируса

В Минобороны РФ заявили, что в США создали новый штамм коронавируса с 80% риском смертности. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма „Омикрон“ и исходного „уханьского“ варианта. Полученный модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших животных», — сказал Кириллов в ходе брифинга. Также информация приводится в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уверял, что коронавирус искусственно создали в США. В связи с этим он призвал американцев компенсировать всему миру затраты на борьбу с COVID-19.
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В Минобороны РФ заявили, что в США создали новый штамм коронавируса с 80% риском смертности. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма „Омикрон“ и исходного „уханьского“ варианта. Полученный модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших животных», — сказал Кириллов в ходе брифинга. Также информация приводится в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уверял, что коронавирус искусственно создали в США. В связи с этим он призвал американцев компенсировать всему миру затраты на борьбу с COVID-19.