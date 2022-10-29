Володин обвинил США в создании коронавируса и призвал выплатить компенсацию

29 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Володин назвал коронавирус искусственно созданным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, по его мнению, создали коронавирус искусственно и призвал их компенсировать затраты стран всего мира на борьбу с пандемией. Об этом он написал в своем telegram-канале. Володин заявил, что ученые доказали лабораторное происхождение COVID-19. Под контролем США в 30 странах мира находится 336 биолабораторий, где мог разрабатываться вирус, уточнил он. «ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии», — написал Володин Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года с китайского города Ухань. Вирус распространился по всему миру. Изначально причиной появления COVID-19 называли заражение от летучих мышей, однако позднее начали звучать предположения об искусственном создании вируса в лаборатории.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, по его мнению, создали коронавирус искусственно и призвал их компенсировать затраты стран всего мира на борьбу с пандемией. Об этом он написал в своем telegram-канале. Володин заявил, что ученые доказали лабораторное происхождение COVID-19. Под контролем США в 30 странах мира находится 336 биолабораторий, где мог разрабатываться вирус, уточнил он. «ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии», — написал Володин Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года с китайского города Ухань. Вирус распространился по всему миру. Изначально причиной появления COVID-19 называли заражение от летучих мышей, однако позднее начали звучать предположения об искусственном создании вируса в лаборатории.