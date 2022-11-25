25 ноября 2022

Флаг одного из районов Челябинской области поедет на Донбасс. Фото

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Клипарт. Челябинск, нагайбакский район, стела
За флагом района приехал один из бойцов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Флаг Нагайбакского района Челябинской области отравится в зону боевых действий на Донбасс. Его повезет один из бойцов, который приехал на малую родину в отпуск.

«Флаг Нагайбакского района будет воодушевлять наших земляков. Такое решение приняли бойцы из Нагайбакского района. Один из них, Денис из поселка Гумбейский, приехав в отпуск, специально заехал в районную администрацию, чтобы взять флаг», — сообщает районная газета «Всходы».

Ранее мобилизованные жители Нагайбакского района поблагодарили земляков за помощь. Они записали видео, на котором пожелали всем неравнодушным жителям всего наилучшего. Мобилизация в России была объявлена 21 сентября в рамках проводимой на Украине спецоперации. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении.

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Флаг Нагайбакского района Челябинской области отравится в зону боевых действий на Донбасс. Его повезет один из бойцов, который приехал на малую родину в отпуск. «Флаг Нагайбакского района будет воодушевлять наших земляков. Такое решение приняли бойцы из Нагайбакского района. Один из них, Денис из поселка Гумбейский, приехав в отпуск, специально заехал в районную администрацию, чтобы взять флаг», — сообщает районная газета «Всходы». Ранее мобилизованные жители Нагайбакского района поблагодарили земляков за помощь. Они записали видео, на котором пожелали всем неравнодушным жителям всего наилучшего. Мобилизация в России была объявлена 21 сентября в рамках проводимой на Украине спецоперации. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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