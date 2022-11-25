За флагом района приехал один из бойцов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Флаг Нагайбакского района Челябинской области отравится в зону боевых действий на Донбасс. Его повезет один из бойцов, который приехал на малую родину в отпуск.

«Флаг Нагайбакского района будет воодушевлять наших земляков. Такое решение приняли бойцы из Нагайбакского района. Один из них, Денис из поселка Гумбейский, приехав в отпуск, специально заехал в районную администрацию, чтобы взять флаг», — сообщает районная газета «Всходы».

Ранее мобилизованные жители Нагайбакского района поблагодарили земляков за помощь. Они записали видео, на котором пожелали всем неравнодушным жителям всего наилучшего. Мобилизация в России была объявлена 21 сентября в рамках проводимой на Украине спецоперации. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении.