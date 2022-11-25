Путин: частичная мобилизация в России закончилась

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Частичная мобилизация продолжалась больше месяца Фото:
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Мобилизация в России

Частичная мобилизация в России закончилась. Об этом заявил президент России Владимир путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

«Не надо нам, хватит», — заявил Путин в ответ на рассказ одной из участниц встречи о ее 17-летнем сыне. Женщина высказала опасения, что его могут мобилизовать. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».

Частичная мобилизация была объявлена в России по указу Владимира Путина 21 сентября. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.

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Частичная мобилизация в России закончилась. Об этом заявил президент России Владимир путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. «Не надо нам, хватит», — заявил Путин в ответ на рассказ одной из участниц встречи о ее 17-летнем сыне. Женщина высказала опасения, что его могут мобилизовать. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Частичная мобилизация была объявлена в России по указу Владимира Путина 21 сентября. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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