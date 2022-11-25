Путин: частичная мобилизация в России закончилась

25 ноября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация продолжалась больше месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация в России закончилась. Об этом заявил президент России Владимир путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. «Не надо нам, хватит», — заявил Путин в ответ на рассказ одной из участниц встречи о ее 17-летнем сыне. Женщина высказала опасения, что его могут мобилизовать. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Частичная мобилизация была объявлена в России по указу Владимира Путина 21 сентября. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.

Частичная мобилизация в России закончилась. Об этом заявил президент России Владимир путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. «Не надо нам, хватит», — заявил Путин в ответ на рассказ одной из участниц встречи о ее 17-летнем сыне. Женщина высказала опасения, что его могут мобилизовать. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Частичная мобилизация была объявлена в России по указу Владимира Путина 21 сентября. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.