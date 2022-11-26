Нацбанк Украины планирует перестать печатать гривну в 2023 году

27 ноября 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Нацбанк Украины с 2023 свернет эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Национальный Банк Украины (НБУ) пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, которую Киев развернул с начала российской спецоперации. Об этом заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный. «Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов», — говорится в пресс-релизе банка по итогам встречи главы НБУ Андрея Пышного и посла США в Киеве Бриджит Бринк. По его словам, это необходимо для дальнейшего взаимодействия с Международным валютным фондом. Украинское издание «Страна.ua» уточняет, что с начала спецоперации РФ украинский Нацбанк напечатал 364,4 миллиарда гривен. Эта мера вызвала рост инфляции в стране, которая по итогам года может превысить 30%. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующие банки страны, сообщает «Национальная служба новостей». Затем это решение должно принять правительство страны, чтобы банки перешли в собственность государства за одну гривну.

Национальный Банк Украины (НБУ) пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, которую Киев развернул с начала российской спецоперации. Об этом заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный. «Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов», — говорится в пресс-релизе банка по итогам встречи главы НБУ Андрея Пышного и посла США в Киеве Бриджит Бринк. По его словам, это необходимо для дальнейшего взаимодействия с Международным валютным фондом. Украинское издание «Страна.ua» уточняет, что с начала спецоперации РФ украинский Нацбанк напечатал 364,4 миллиарда гривен. Эта мера вызвала рост инфляции в стране, которая по итогам года может превысить 30%. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующие банки страны, сообщает «Национальная служба новостей». Затем это решение должно принять правительство страны, чтобы банки перешли в собственность государства за одну гривну.